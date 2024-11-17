Дрон атаковал ехавшего в автомобиле жителя Белгородской области

Украинский БПЛА атаковал движущийся легковой автомобиль в селе Бирюч Валуйского округа. В результате погиб мирный житель, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, мужчина скончался на месте из-за полученных ранений. В том же автомобиле находилась жена погибшего. Она выжила и от медицинской помощи отказалась, отметил Гладков.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. Также он призвал местных жителей не посещать закрытые населенные пункты и по возможности выехать в ПВР.

«К сожалению, несмотря на существующий уже два года режим ЧС, часть жителей села отказались покидать свои дома и даже написали отказ от переселения», — подчеркнул глава региона.

Ранее БПЛА атаковал территорию заводского цеха в Ижевске. По информации Минздрава Удмуртии, в результате пострадал местный житель, его госпитализировали с травмой головы средней тяжести.