Российские военные провели на Сумском направлении успешную операцию по заманиванию диверсионно-разведывательной группы 6-го полка ССО ВСУ в засаду. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По информации источника агентства, ВС России удалось установить координаты украинских военных с помощью информации, которую в социальной сети опубликовала мать одного из боевиков.

Проживающая в Праге женщина систематически собирала в Сети средства для сына, раскрыв не только его персональные данные, но и местонахождение подразделения. Эти данные позволили российским бойцам вычислить позиции группы ВСУ и подготовить засаду.

«Появилась возможность пеленгования телефона одного из членов ДРГ противника, попавшей в засаду», — сообщил источник.

В ходе операции бойцы взяли в плен семерых украинских военных, а остальных ликвидировали при попытке сопротивления.

Ранее российская артиллерия ударила по колоннам техники ВСУ под Работином.