Драка соратника «Русской общины» с чеченцем в ЛНР обнажила важную проблему

После драки с участием чеченского солдата в ЛНР возник конфликт между руководителем спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым и бойцом ММА и соратником «Русской общины» Максимом Дивничем. Сложившаяся ситуация продемонстрировала очень важную проблему, связанную с СВО, заявил в своем Telegram-канале военблогер Юрий Подоляка.

Он отметил, что в России некоторые люди используют спецоперацию ради личной выгоды, в том числе как «отмазку» от преступлений. Подоляка добавил, что этот вид злоупотреблений развивается, особенно среди чиновников мелкого и среднего звена.

По его словам, среди них много липовых участников СВО, которые думают, что это поможет им подняться выше по карьерной лестнице.

Ранее в Сети появилась информация, что «Русскую общину» признали нежелательной в Челябинской области. Позже в пресс-службе администрации Троицкого муниципального района региона опровергли эту информацию. Челябинские власти подчеркнули, что высоко ценят активность граждан и поддерживают инициативы.