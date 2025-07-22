Челябинские власти опровергли данные о признании «Русской общины» экстремистской

Сведения о признании «Русской общины» экстремистской организацией не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе администрации Троицкого муниципального района Челябинской области.

«Любые обвинения в признании деятельности „Русской общины“ экстремистской являются ложными. Мы высоко ценим активность наших граждан и поддерживаем все инициативы, направленные на укрепление гражданского общества и развитие нашей территории», — рассказали чиновники.

Представители администрации подчеркнули, что сбор информации о работе сотрудников структурных подразделений, в том числе «Русской общины», происходит строго в соответствии с российским законодательством и имеет внутренний характер, чтобы обеспечить прозрачность и предотвратить возможные конфликты между жителями Троицкого района.

Накануне в Telegram-канале «Русская Община Zov» появилось сообщение о том, что в Челябинской области «Русскую общину» признали нежелательной организацией экстремистского толка.