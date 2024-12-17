Украинские военные столкнулись с тяжелой ситуацией в Курской области, а из-за неблагоприятных погодных условий им пришлось перейти к оборонительным действиям. Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на офицеров ВСУ.

По словам одного из украинских военных, российские войска получили «огромное» преимущество почти во всем — и в людях, и в технике, и в артиллерии, «умело переключаются между механизированными и пехотными атаками».

Младший сержант 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Руслан Мокрицкий добавил, что украинские бойцы еще держатся, но обстановка «на (и под) землей» становится все более мрачной.

«Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, жуки, черви, крысы и планирующие бомбы», — перечислил он условия, с которыми столкнулись солдаты ВСУ.

По его словам, ВС РФ могут сбросить до 40 планирующих бомб на одну позицию за несколько часов, поэтому для украинских боевиков в курском приграничье смерть всегда рядом, «она практически держит тебя за руку».

Ранее российский президент Владимир Путин назвал преступлением против российского народа вторжение ВСУ в Курскую область.