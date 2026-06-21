Доступную среду для ветеранов СВО проверили в Чехове

В округе провели мониторинг доступной среды для участников боевых действий с инвалидностью. Представители партии, администрации и социальной защиты вместе с ветеранами проверили пандусы, съезды и кнопки вызова у городских объектов.

Проверка прошла в рамках партийного проекта «Единой России» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Депутат Владимир Хоменков подчеркнул, что вопросы доступной среды — одни из ключевых, и каждый выявленный недостаток держат на контроле.

Особое внимание уделили безбарьерной среде: пологие пандусы с кнопками вызова появились в обновленной Центральной библиотеке. При строительстве новых школ и пристроек к гимназиям предусматривают улучшенные входные группы для маломобильных граждан. На парковках есть места для инвалидов, закупают низкопольные автобусы.

Ветеран специальной военной операции Максим Маглели, перенесший ампутацию, отметил, что переживал, что многие вещи станут недоступны, но в Чехове создана хорошая инфраструктура — в поликлиниках, многофункциональных центрах и других общественных местах.

Артем Чурилов, ветеран специальной военной операции и финалист программы «Герои Подмосковья», добавил, что важно, чтобы каждый защитник чувствовал себя комфортно. Все замечания взяты на контроль.

В округе системно поддерживают семьи участников боевых действий: центр поддержки сопровождает более 360 семей, а социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» — более 350 военнослужащих. Мониторинг поможет повысить качество жизни ветеранов и обеспечить доступ ко всем социальным объектам.