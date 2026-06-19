Доступность соцобъектов для ветеранов СВО проверили в Зарайске

В Зарайском округе оценили доступность социальных учреждений для участников специальной военной операции с инвалидностью. В проверке приняли участие представители «Единой России», сотрудники администрации, специалисты социальной сферы и фонда «Защитники Отечества».

В Подмосковье продолжается проверка социальной инфраструктуры на предмет доступности для ветеранов СВО с инвалидностью. Инициатива реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Главная задача — обеспечить беспрепятственный доступ к поликлиникам, многофункциональным центрам, аптекам, банковским отделениям и другим значимым объектам.

В Зарайском округе в число первых объектов проверки вошли городской МФЦ и поликлиника. Участники комиссии осмотрели входные группы и прилегающую территорию, оценили состояние пандусов, съездов, кнопок вызова персонала, тактильной навигации и других элементов доступной среды.

«Все элементы оборудованы по стандарту. Если фиксируем недочеты — сразу составляем акт и определяем сроки их устранения», — сообщил победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» Станислав Шруб.

По словам социального координатора фонда «Защитники Отечества» Галины Волковой, в настоящее время в округе проживают 23 ветерана СВО с инвалидностью. Каждый из них получает поддержку на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

«Сегодня в Зарайском округе живут 23 ветерана СВО с инвалидностью. Среди них нет маломобильных граждан, однако работа по выявлению дополнительных потребностей и оказанию помощи будет продолжена», — отметила Галина Волкова.

Система поддержки ветеранов в округе развивается на постоянной основе. На улице Карла Маркса начал работу единый центр, где размещены местные отделения Ассоциации ветеранов СВО, организации «Боевое братство» и фонда «Защитники Отечества». Здесь жители могут получить консультации, оформить необходимые документы и обратиться за помощью по различным вопросам.

Отдельное направление работы связано с адаптацией жилья для военнослужащих, получивших ранения. Специалисты рассматривают каждое обращение индивидуально, выезжают на место и помогают подобрать необходимое оборудование.

«После ранения мне требовалась помощь в обустройстве быта. В Ассоциации ветеранов СВО помогли собрать документы, рассказали о мерах поддержки. Сейчас решается вопрос с организацией парковочных мест возле дома. Важно, что помощь оказывается по конкретным запросам», — рассказал ветеран СВО Сергей Лоцманов.

Проверки социальных объектов в округе продолжатся. Ветераны и члены их семей могут направить свои предложения и обращения в местное отделение партии «Единая Россия» на улице Ленинской, 46.