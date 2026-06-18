Доступность соцобъектов для ветеранов СВО проверили в Воскресенске

Представители «Единой России», Ассоциации ветеранов СВО и администрации оценили состояние социальной инфраструктуры для жителей с ограниченными возможностями здоровья. Проверка затронула больницу и центральное почтовое отделение, которыми регулярно пользуются ветераны специальной военной операции.

В Подмосковье продолжается работа по повышению доступности социальной инфраструктуры для ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе проводится проверка объектов, расположенных рядом с местами проживания участников СВО. Основная цель — обеспечить удобное и безопасное передвижение по наиболее востребованным маршрутам.

На создание безбарьерной среды направлены средства из бюджетов разных уровней. В Московской области действует единый стандарт доступности социальных объектов. По данным региональных властей, высокий уровень адаптации сегодня обеспечен примерно на пяти тысячах из семи тысяч ключевых учреждений. Параллельно продолжается обновление общественного транспорта. В муниципалитеты поступают низкопольные автобусы, которые делают поездки более удобными для маломобильных граждан.

Очередная проверка прошла с участием активистов, депутатов партии «Единая Россия», представителей Ассоциации ветеранов СВО и сотрудников администрации. Комиссия посетила несколько социальных объектов, уделив особое внимание больнице и центральному почтовому отделению. Участники осмотрели входные группы, оценили состояние пандусов и съездов, а также проверили исправность кнопок вызова персонала.

«Мониторинг носит не бумажный, а прикладной характер. Мы смотрим на ситуацию глазами человека, который ежедневно пользуется этими маршрутами. Важно, чтобы удобство и безопасность были обеспечены на каждом этапе пути», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Слепов.

«Когда партия и общественность участвуют в таком контроле, это действительно важно. Люди, которые вернулись с фронта, должны иметь возможность свободно пользоваться городской инфраструктурой и вести полноценную жизнь», — сказал ветеран СВО Олег Ивашкин.

Проверки доступности социальных объектов в муниципалитетах Московской области продолжатся. Их результаты используют для устранения выявленных недостатков и дальнейшего совершенствования городской среды.