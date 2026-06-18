Доступность соцобъектов для ветеранов СВО проверили в Ленинском округе

В Видном провели проверку маршрутов, которыми пользуются ветераны СВО с инвалидностью и другие маломобильные жители. Участники осмотрели пути к Дворцу спорта «Видное», МФЦ «Мои Документы» и поликлинике № 3 на Березовой улице.

В оценке доступности городской инфраструктуры приняли участие депутат Государственной Думы Михаил Терентьев, заместитель главы Ленинского городского округа Иван Гетман, ветеран СВО Дмитрий Белитский, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Каширин и жители муниципалитета. Основное внимание уделили тому, насколько удобно людям с ограниченными возможностями здоровья добираться до важных социальных учреждений.

«Для человека с инвалидностью важно, чтобы от места проживания он мог без препятствий дойти до поликлиники, МФЦ, спортивного или культурного учреждения. Именно поэтому мы оцениваем весь маршрут целиком», — отметил депутат Государственной Думы РФ Михаил Терентьев.

В ходе проверки участники осмотрели объекты, которые ежедневно посещают тысячи жителей округа. Специалисты и общественники изучили состояние входных групп, пешеходных зон и других элементов инфраструктуры, влияющих на комфорт передвижения маломобильных граждан.

По данным администрации, в Ленинском городском округе проживают 8 044 человека с инвалидностью. Среди них 54 ветерана специальной военной операции, имеющие инвалидность. Вопрос создания безбарьерной среды остается одним из ключевых направлений работы муниципалитета.

«Сегодня в Ленинском городском округе проживают 8 044 человека с инвалидностью, в том числе 54 ветерана СВО с инвалидностью. Именно поэтому обеспечение доступности социальных объектов остается одним из приоритетных направлений работы муниципалитета и партии», — подчеркнул Дмитрий Белитский.

Участники также оценили доступность учреждений спорта, здравоохранения и государственных услуг. По их словам, важное значение имеет не только наличие специальных элементов инфраструктуры, но и удобство их использования в повседневной жизни.

«Сегодня мы проверили доступность объектов спорта, здравоохранения и государственных услуг. Важно не только наличие необходимых элементов инфраструктуры, но и их реальная удобность для людей с ограниченными возможностями здоровья», — сказал Иван Гетман.

По итогам проверки участники пришли к выводу, что все обследованные объекты соответствуют требованиям доступной среды.