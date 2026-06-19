Доступность соцобъектов для ветеранов СВО проверили в Химках

В городском округе Химки прошел выездной осмотр городской инфраструктуры с участием представителей власти и ветерана специальной военной операции. Участники оценили доступность социальных объектов и проверили маршруты передвижения маломобильных граждан.

Проверка прошла на основных улицах и общественных пространствах города. В ней участвовали глава округа Инна Федотова, депутат Инна Монастырская, представители «Движения общественной поддержки» Николай Томашов и Илья Матвейчук, а также ветеран СВО Андрей Барышников.

Участники прошли по маршрутам, которыми пользуется ветеран в повседневной жизни. Они обратили внимание на состояние тротуаров, пешеходных переходов и подъездов к социальным объектам. Отдельно оценили пандусы, подъемные платформы, парковочные места для людей с инвалидностью, а также доступность поликлиник, магазинов и остановок транспорта.

«Доступная среда — это не про формальные требования. Это про отношение к людям, которые защищали страну. Мы должны сделать так, чтобы каждый ветеран чувствовал заботу в каждом элементе городской инфраструктуры», — сказала глава округа Инна Федотова.

Андрей Барышников рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются маломобильные жители. Он подчеркнул, что даже небольшие препятствия в городской среде могут серьезно влиять на повседневную жизнь.

«Раньше я не обращал внимания на такие вещи. Сейчас понимаю, что высокий бордюр или узкий проход становятся настоящим препятствием. Важно, что эти вопросы начинают решаться на практике», — отметил ветеран.

Депутат Инна Монастырская подчеркнула, что выявленные недочеты берут в работу профильные службы. По ее словам, каждый случай рассматривают отдельно, чтобы повысить удобство городской среды.

Развитие доступной инфраструктуры в Подмосковье ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проверки состояния объектов проводят во всех муниципалитетах региона. По данным областных служб, доступной средой уже оборудованы тысячи социальных объектов, а работа по их адаптации продолжается.