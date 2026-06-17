Доступность соцобъектов для людей с ОВЗ проверили в Раменском

Работы по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья продолжаются в Раменском округе. Секретарь партии «Единая Россия» Эдуард Малышев в очередной раз провел мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил создать в городах Подмосковья необходимые условия доступной среды в местах проживания участников и ветеранов СВО с маломобильностью. Поставлена задача адаптировать не только дома, но и маршруты до социально значимых объектов. На воплощение этих целей выделили средства из бюджетов разных уровней.

В рамках партийного проекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда» Эдуард Малышев вместе с профильными службами и ветераном боевых действий Сергеем Белкой прошли по улицам Раменского до социально значимых объектов: посетили аптеку, стоматологию, Дворец культуры «Сатурн», где находится фонд Защитников Отечества.

Во время рейда проверили наличие пандусов и съездов, тактильных указателей, кнопок вызова персонала, адаптированных светофоров. Участник специальной военной операции озвучил свои наказы по улучшению условий городской среды.

«Радует, что затруднений было не так много, видно, что администрация округа заботится и думает о людях с ограниченными возможностями. Есть места, где были недочеты и трудности, их учли и сразу записали, и я думаю, что в ближайшее время их исправят», — отметил Сергей Белка.

Из 7 тысяч ключевых объектов социальной инфраструктуры Подмосковья (больницы, МФЦ, учреждения культуры и образования) высокий уровень доступности достигнут примерно на 5 тысячах объектов. Для них действует стандарт, который предусматривает обязательное наличие тактильной плитки, мнемосхем для незрячих, пандусов и кнопок вызова персонала.

Эдуард Малышев лично взял на контроль устранение выявленных недочетов, а партия «Единая Россия» продолжит дальнейшую работу по формированию инклюзивной городской среды в Раменском округе.