Доступность городской среды проверили вместе с ветераном СВО в Химках

В городском округе Химки провели проверку доступности городской среды для маломобильных жителей. Маршрут осмотра прошел от жилого дома на Нагорном шоссе до поликлиники № 4 на проспекте Мельникова.

В выездном осмотре приняли участие глава округа Инна Федотова, депутаты Государственной думы Денис Кравченко и Михаил Терентьев, депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, а также представители общественных организаций и профильных служб. В работе участвовал ветеран специальной военной операции Сергей Романенков, который указал на проблемные участки маршрута.

Особое внимание уделили состоянию тротуаров, пандусов и парковочных мест для людей с инвалидностью. Участники также оценили подходы к социально значимым объектам и удобство передвижения по ключевым улицам.

Проезд и пеший маршрут прошли в рамках проекта Единая Россия «Единая страна — доступная среда». По словам Сергея Романенкова, часть пандусов у жилых домов оказалась слишком крутой, а тротуары создают трудности при передвижении.

«Прошли по привычному маршруту нашего бойца — от дома до поликлиники. Такие выезды помогают лучше понять, какие изменения нужны в городской среде», — отметила глава округа Инна Федотова.

«Доступная среда начинается с внимания к людям. Когда мы вместе проходим привычные маршруты, становится понятнее, какие решения действительно работают», — сказал депутат Государственной думы Денис Кравченко.

По итогам осмотра все замечания направили в работу. Специалисты подготовят перечень необходимых изменений и проработают их совместно с ветеранами и общественными организациями. Работа по улучшению безбарьерной среды в округе продолжится.