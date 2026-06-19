Доступность городской среды для ветеранов СВО проверили в Дмитрове
Проверка «доступной среды» в муниципалитетах Подмосковья была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Цель — создать необходимые комфортные условия в местах проживания участников и ветеранов СВО с инвалидностью — не только непосредственно в домах, где они живут, но и на самых востребованных городских маршрутах.
Подъезд многоквартирного дома на улице ПодъЯчева в Дмитрове оборудовали пандусом и перилами по просьбе ветерана специальной военной операции Николая Николаева. Вместе с сотрудниками управления социальной защиты, депутатами муниципального совета и общественниками Дмитрова лейтенант поучаствовал в мониторинге доступной городской среды.
На фронт Николай ушел добровольцем, служил в военной разведке, но получил тяжелейшие ранения, лишился обеих ног. Герой нашел в себе силы вернуться к мирной жизни, научился ходить на протезах и даже стал многодетным отцом.
«Год пришлось привыкать, год! Но очень сильно помогает именно среда, если есть семья рядом. Приятно удивлен, что есть места, которые мы можем посещать на протезах, на колясках. Но есть моменты, где оставляет желать лучшего, где нужно чуть-чуть доработать», — отметил ветеран СВО.
Депутат фракции «Единая Россия», социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Екатерина Майорова рассказала, что в фонд регулярно обращаются участники СВО с запросами как-то улучшить городскую среду для того, чтобы их жизнь стала более комфортной и удобной.
«Что мы для них, конечно же, и делаем, совместно с администрацией Дмитровского округа. Обязательно фиксируем все замечания и будем работать над тем, чтобы устранить их», — подчеркнула депутат.