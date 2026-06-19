Доступность городской среды для ветеранов СВО проверили в Дмитрове

Проверка «доступной среды» в муниципалитетах Подмосковья была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Цель — создать необходимые комфортные условия в местах проживания участников и ветеранов СВО с инвалидностью — не только непосредственно в домах, где они живут, но и на самых востребованных городских маршрутах.

Подъезд многоквартирного дома на улице ПодъЯчева в Дмитрове оборудовали пандусом и перилами по просьбе ветерана специальной военной операции Николая Николаева. Вместе с сотрудниками управления социальной защиты, депутатами муниципального совета и общественниками Дмитрова лейтенант поучаствовал в мониторинге доступной городской среды.

На фронт Николай ушел добровольцем, служил в военной разведке, но получил тяжелейшие ранения, лишился обеих ног. Герой нашел в себе силы вернуться к мирной жизни, научился ходить на протезах и даже стал многодетным отцом.