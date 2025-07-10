Доступность городской среды для участников СВО проверили в Люберцах

Работа по созданию безбарьерной среды для ветеранов боевых действий продолжается в Люберцах. Социальные объекты в округе адаптируют под их нужды.

Сейчас в Люберцах проживает 31 такой житель. В комиссию, которая следит за созданием доступной среды для них, вошли сотрудники окружного управления соцразвития, управлений социальной политики, ЖКХ и управляющих компаний.

«По результатам обследований выявлено 10 участников СВО, имеющих потребность в организации доступной среды. Для них разработали индивидуальные маршруты движения до социально значимых объектов, оборудовали парковки во дворах, устанавливаем и реконструируем пандусы, проводим мероприятия в подъездах домов», — прокомментировала заместитель главы — начальник управления образования Виктория Бунтина.

Так, пандус оборудовали в здании военного комиссариата городов Люберцы, Лыткарино, Дзержинский и Котельники. Также здесь установили кнопку вызова помощника, табличку с текстом Брайля, продумали навигацию внутри здания, приобрели оборудование для слабослышащих.

В этом году на первом этаже оборудуют санитарную комнату для маломобильных граждан, организуют парковочное место для инвалидов. Все работы проходят в рамках проекта «Доступная среда».