Доступность городской среды для людей с ОВЗ проверили в Коломне

В городском округе Коломна продолжают создавать комфортные условия для проживания участников и ветеранов СВО с инвалидностью. «Единая Россия» совместно с представителями власти проводит проверки объектов инфраструктуры во всех муниципалитетах Подмосковья.

В Коломне участники мониторинга вместе с ветераном спецоперации Гельмутом Манушевым посетили Многофункциональный центр на улице Уманской.

В центре внимания находятся не только государственные учреждения. Специалисты оценивают доступность домов культуры, спортивных комплексов, парков, магазинов, аптек и остановок общественного транспорта. Особое значение придают маршрутам, которыми участники СВО пользуются ежедневно — от дома до первостепенно важных объектов.

Работа начинается сразу после возвращения бойца домой. Вместе с семьей специалисты обследуют жилье и прилегающую территорию, как итог — формируется перечень необходимых работ и технических решений, чтобы сделать условия проживания максимально комфортными. Нередко к этому процессу подключаются сотрудники фонда «Защитники Отечества», которые также помогают ветеранам адаптироваться к мирной жизни.

«По адаптации 80 наименований. Начиная от установки пандусов в подъезде и заканчивая системой „Умный дом“. То есть, если нужно открыть окно, то человек с ограниченными возможностями может просто сказать: „Алиса, открой шторы“», — рассказала сотрудник фонда Дарья Бабаева.