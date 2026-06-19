Доступность городской среды для людей с ОВЗ проверили в Коломне
В городском округе Коломна продолжают создавать комфортные условия для проживания участников и ветеранов СВО с инвалидностью. «Единая Россия» совместно с представителями власти проводит проверки объектов инфраструктуры во всех муниципалитетах Подмосковья.
В Коломне участники мониторинга вместе с ветераном спецоперации Гельмутом Манушевым посетили Многофункциональный центр на улице Уманской.
В центре внимания находятся не только государственные учреждения. Специалисты оценивают доступность домов культуры, спортивных комплексов, парков, магазинов, аптек и остановок общественного транспорта. Особое значение придают маршрутам, которыми участники СВО пользуются ежедневно — от дома до первостепенно важных объектов.
Работа начинается сразу после возвращения бойца домой. Вместе с семьей специалисты обследуют жилье и прилегающую территорию, как итог — формируется перечень необходимых работ и технических решений, чтобы сделать условия проживания максимально комфортными. Нередко к этому процессу подключаются сотрудники фонда «Защитники Отечества», которые также помогают ветеранам адаптироваться к мирной жизни.
«По адаптации 80 наименований. Начиная от установки пандусов в подъезде и заканчивая системой „Умный дом“. То есть, если нужно открыть окно, то человек с ограниченными возможностями может просто сказать: „Алиса, открой шторы“», — рассказала сотрудник фонда Дарья Бабаева.
Вопросы доступной среды учитывают и при благоустройстве общественных пространств. В Коломне при реконструкции парков, скверов, стадионов всегда предусматривают удобные пешеходные маршруты, парковочные места для людей с инвалидностью, съезды, поручни и другие элементы безбарьерной среды.
По итогам мониторинга специалисты оценят состояние инфраструктуры и при необходимости подготовят перечень дальнейших работ. Главная задача для муниципалитета — сделать город максимально удобным для людей с ограниченными возможностями здоровья.