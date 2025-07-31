Дорогу у госпиталя отремонтировали в деревне Дуброво Богородского округа

В Богородском округе продолжают оказывать помощь фронту и бойцам специальной военной операции, в том числе тем, кто проходит реабилитацию. Муниципальный депутат Дмитрий Гусев при содействии коллег организовал доставку и укладку асфальтовой крошки у госпиталя в деревне Дуброво.

Восстановленная дорога обеспечит комфортное передвижение медперсонала и военнослужащих, проходящих реабилитацию.

Также к депутату обратилась жительница села Стромынь, мать защитника, участвующего в специальной военной операции. Женщина сообщила, что во время выполнения боевых задач две машины вышли из строя. Одно из транспортных средств удалось восстановить, его уже отправили на передовую.

Отметим, что на фронте автотранспорт — это больше, чем просто средство передвижения. На нем доставляют боеприпасы, продовольствие и эвакуируют раненых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.