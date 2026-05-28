Дорогу приходилось выгрызать. Как Герою России удалось 68 дней удерживать позицию в ДНР

Боец Сергей Ярашев в одиночку 68 дней удерживал позицию в ДНР. Он потерял обе ступни, но смог выполнить боевую задачу и выжить, сообщил RT .

«В бою рядовой Сергей Ярашев оказался отрезан от своих», — отметило издание.

Военнослужащий остался один на опорном пункте в районе села Гришино на Красноармейском направлении. ВСУ примерно пять раз пытались занять его позицию, но безуспешно.

Боец признался, что ему приходилось буквально прогрызать дорогу через оптоволокно.

Больше двух месяцев 21-летний Ярашев удерживал позицию под обстрелами и с редкими выходами на связь. Он постоянно менял укрытия и продолжал контролировать передвижения ВСУ. Также военнослужащий сам отразил несколько атак.

Сослуживцы передавали ему провизию, боеприпасы и батареи для рации при помощи беспилотников. Ярашев отмечал, что его максимально поддерживали и даже отправили спальный мешок и зимнюю форму.