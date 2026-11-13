Дополнительные меры поддержки бойцов СВО и их семей ввели в Люберцах

В Люберцах сформировали и реализуют семь дополнительных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Их разработали по итогам встреч с бойцами с учетом наиболее востребованных запросов.

Сейчас участникам СВО и их семьям по инициативе президента, губернатора и партии «Единая Россия» доступны 77 мер поддержки. Они включают льготы, реабилитацию, содействие в трудоустройстве, программы обучения и другие направления помощи.

«Мы регулярно встречаемся с бойцами и их близкими, чтобы максимально оперативно реагировать на любые просьбы. По итогам этих встреч сформировали и реализуем еще семь самых востребованных мер поддержки», — отметил глава Люберец Владимир Волков.

Дополнительно в Люберцах для участников СВО предусмотрено бесплатное зубопротезирование в Люберецкой стоматологической поликлинике, а для семей — медико-психологическое консультирование в Люберецкой областной клинической больнице. Также доступны бесплатное подключение домашнего интернета и телевидения от местного провайдера, посещение спорткомплекса «Триумф», бассейна «Нева» в Дзержинском и бассейна Московской государственной академии физической культуры в Малаховке. Кроме того, в филиале фонда «Защитники Отечества» еженедельно проходят бесплатные уроки живописи и рукоделия.

За помощью в оформлении льгот и мер поддержки жители Люберец могут обратиться в управление по работе с ветеранами СВО по телефону: 8 (498) 732-81-39.