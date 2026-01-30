Дополнительные меры для поддержки ветеранов СВО введут в Лобне

Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Лобне Александр Бронников обсудил с директором местного МФЦ Оксаной Мельничук меры по улучшению обслуживания ветеранов. На встрече 29 января были затронуты вопросы упрощения доступа к социальной поддержке, организации приоритетного обслуживания и межведомственного взаимодействия.

Оксана Мельничук подтвердила готовность центра внедрять дополнительные удобства и меры поддержки для ветеранов и оперативно реагировать на их обращения. «Наша главная задача — сделать так, чтобы каждый ветеран мог без лишних сложностей получить необходимую помощь и поддержку. Взаимодействие с МФЦ — важный шаг на пути к этой цели», — подытожил Александр Бронников. Итогом встречи стало согласование конкретных шагов по повышению доступности услуг для защитников Отечества.



