Донорская акция для нужд госпиталя Вишневского прошла в Люберцах

Донорская акция прошла в Доме спорта «Триумф» в Люберцах. Волонтеры сдали около 50 литров крови для участников СВО на реабилитации в госпитале имени Вишневского.

Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского Министерства обороны России и администрация городского округа Люберцы организовали акцию. В ней приняли участие более 100 человек.

Медики перед процедурой проверили состояние здоровья пациентов, в том числе уровень гемоглобина и артериальное давление.

«Спасибо всем неравнодушным, кто принял участие в акции. Кровь крайне важна не только для гражданских лечебных учреждений, но и для прифронтовых госпиталей, где спасают раненых бойцов», — отметили медицинские работники госпиталя.

С 2023 года в Люберцах прошло уже девять таких донорских акций, в ходе которых собрали более 500 литров крови для военнослужащих.