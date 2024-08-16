Донецкий волонтер назвал ВСУ нелюдями после удара по ТЦ «Галактика»

Донецкий волонтер призвал Путина очистить всю Украину после удара по «Галактике»

В загоревшемся после удара украинских боевиков донецком торговом центре «Галактика» большое количество людей сгорели заживо. После такой трагедии необходимо очистить всю Украину от наводнивших ее нелюдей. Об этом в Telegram-канале заявил донецкий волонтер Андрей Лысенко.

Он призвал президента России Владимира Путина обратить внимание на эту ситуацию.

«Выпускайте закон, чтобы пленных не брать. Пусть сгорят пеплом те нелюди. Такое творить нельзя, в цивилизованном государстве не должно быть нелюдей, Украину нужно всю забрать и каждого прочистить, чтобы не допустить таких трагедий», — заявил Лысенко в опубликованном видео.

Официальных данных о погибших власти Донецкой Народной Республики не давали. Глава региона Денис Пушилин заявил, что всего пострадали 11 человек, среди которых подросток 15 лет, который попал в реанимацию.

Он добавил, что состояние остальных раненых врачи оценили как средней и легкой степени тяжести.

Пушилин подчеркнул, что по Петровскому району Донецка, где находится горящий торговый центр, украинские боевики били из артиллерии, а также запустили туда ударные беспилотники.