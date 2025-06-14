Дома и подъезды в Люберцах оборудуют пандусами для ветеранов СВО

В городском округе Люберцы дома, входные группы и подъезды делают доступными для маломобильных жителей. Руководитель муниципалитета Владимир Волков проверил качество выполненных работ и пообщался с ветеранами специальной военной операции.

Глава Люберец встретился с Романом и Артемом, которые получили серьезные ранения и теперь проходят реабилитацию.

«Чтобы адаптация бойцов к мирной жизни проходила максимально комфортно, совместно с местным отделением Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья работаем над созданием доступной среды. В домах, где живут ветераны, управляющие компании смонтировали удобные пандусы, выполнили необходимые работы в подъездах, сделали понижения бордюров во дворах», — рассказал Владимир Волков.

Романа отправили в зону проведения специальной военной операции во время частичной мобилизации в ноябре 2022 года. А в марте прошлого года бойца ранили, в результате ему ампутировали ногу до колена. Артем подписал контакт с Министерством Обороны Российской Федерации в конце октября 2024 года. В декабре этого же года защитника дважды ранили, и он потерял обе ноги.

Отметим, что с начала 2025 года в администрацию Люберец обратились шесть ветеранов и участников специальной военной операции с просьбой оборудовать пандусами и перилами подъезды и территорию около многоквартирных домов для маломобильных жителей. Все работы выполнят до конца июня.