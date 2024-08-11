Дома, детсады, банк и почта. Ущерб после ночной атаки ВСУ оценили в Курске

Глава Курска Куцак: после атаки ВСУ оказались повреждены 7 домов и 2 детсада

Фото: РИА «Новости»

После ночной атаки украинских боевиков на Курск пострадали жилые здания, дошкольные учреждения, коммерческие и социальные объекты. О последствиях нападения ВСУ рассказал глава города Игорь Куцак, передали «Известия».

Он уточнил, что участники комиссии проверили сотню квартир на повреждения. Их выявили в двух детских садах, отделении банка и почты. Также пострадало предприятие торговли.

Помимо этого, пострадали два десятка автомобилей, три из которых восстановлению не подлежат.

По словам Куцака, жильцы пока не обращались с заявлениями на предоставление мест в пунктах временного размещения (ПВР). Он добавил, что власти могут разместить всех нуждающихся в этом.

После падения вражеской ракеты на жилой дом в Курске пострадали 13 человек. Состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое.

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