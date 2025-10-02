Дом семьи участника СВО в Домодедове подключили к водоснабжению

Администрация городского округа Домодедово оказала поддержку Лидии Петровне, матери участника специальной военной операции, в подключении ее дома к водоснабжению. Пожилую женщину долго мучили сложности с оформлением документов, но теперь этот вопрос решился.

Ведущий инженер Домодедовского «Водоканала» Роман Моисеев отметил, что сотрудники все сделали вручную, так как на участок нельзя загнать строительную технику. Он подчеркнул, что мастер этой бригады сам был участником СВО.

«Я обратилась в администрацию с просьбой провести воду. Администрация, конечно, сразу откликнулась. Помогли мне. Директор „Водоканала“ помог мне оформить все документы. Потом ко мне прислали бригаду. Ребята, я им очень благодарна, потому что они долго искали трубу, но я благодарна, потому что они с таким усердием работали», — рассказала Лидия Петровна.