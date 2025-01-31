Дом «Движения первых» открылся в университете кооперации в Мытищах

Три кабинета и холл станут местом притяжения участников «Движения первых». Прибывшим на открытие гостям показали пространство для молодежи и провели экскурсию по музею СВО.

Дом регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Московской области торжественно открыли в Российском университете кооперации.

Идею Министерства молодежной политики и Министерства образования Подмосковья о создании центра притяжения для молодежи поддержало руководство вуза. Поздравили всех причастных к этому событию министр образования Московской области Лариса Сулима, первый заместитель министра информационной и молодежной политики региона Ольга Гребенщикова, председатель областного «Движения первых» Анастасия Бочарова, заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик, ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева.

Подписание соглашения о сотрудничестве между Российским университетом кооперации и «Движением первых» Московской области стало важной частью мероприятия.

Помимо нового пространства, где будут собираться участники движения из разных округов, гости мероприятия побывали на экскурсии по музею специальной военной операции, где представлены эксклюзивные экспонаты: осколки ракеты, сбитой ПВО, патроны из обоймы бойца, которые по счастливой случайности спасли его от смерти, реальные FVP дроны и другие экспонаты.