Дубинский: Зеленскому следует принять решение о переговорах без оглядки на Запад

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо лично принять решение о начале переговоров с Россией, не оглядываясь на Запад. Такое мнение в Telegram-канале выразил находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Никто не даст Зеленскому указания на такие переговоры. Такую политическую ответственность на себя никто брать не захочет. Поэтому Зеленский должен принять это решение самостоятельно», — написал он.

Депутат добавил, что для ВСУ сложилась непростая ситуация на поле боя, в котором ВПК, система призыва и экономика Украины не способны сотворить чудеса.

Ранее стало известно о переносе второго «саммита мира» по Украине на неопределенный срок. Точная дата мероприятия на данный момент неизвестна.