«Доложил Путину». Гладков отчитался о ситуации в Белгороде после обстрелов
Губернатор Гладков сообщил Путину о ходе ремонтных работ после обстрела
Белгородская область получила необходимую федеральную помощь для восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры после атак ВСУ. Об этом в ходе эфира «Вконтакте» сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава Белгородского региона отвечал на вопрос одной из местных жительниц. Той показался недостаточным уровень информированности россиян деталями обстрела Белгорода.
Гладков объяснил, что в течение последних суток он лично докладывал о критической ситуации президенту Владимиру Путину, а также профильным министрам — энергетики, строительства и главе МЧС.
«Несколько раз докладывал Хуснуллину Марату Шакирзяновичу, доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Поэтому вся необходимая помощь нам оказывается», — сказал он.
По словам губернатора, правительство страны оперативно отреагировало на запросы региона: в Белгород уже доставлено 30 мощных мобильных генераторов, дополнительные топливозаправщики и оборудование для котельных.
Глава региона пояснил, что не может раскрывать все технические детали и точные адреса ремонтных работ, так как ВСУ внимательно анализируют публикации.
Именно соображениями безопасности он объяснил отсутствие подробных репортажей на некоторых федеральных каналах, добавив, что для власти сейчас важнее «физическая результативность», а не медийный охват.
Несмотря на сложную обстановку и угрозу повторных обстрелов, аварийные бригады работают в круглосуточном режиме. Гладков заверил жителей, что федеральный центр полностью вовлечен в ситуацию и держит процесс восстановления на контроле.
ВСУ обстреляли Белгород в ночь на 6 февраля.