«Доложил Путину». Гладков отчитался о ситуации в Белгороде после обстрелов

Губернатор Гладков сообщил Путину о ходе ремонтных работ после обстрела

Белгородская область получила необходимую федеральную помощь для восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры после атак ВСУ. Об этом в ходе эфира «Вконтакте» сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородского региона отвечал на вопрос одной из местных жительниц. Той показался недостаточным уровень информированности россиян деталями обстрела Белгорода.

Гладков объяснил, что в течение последних суток он лично докладывал о критической ситуации президенту Владимиру Путину, а также профильным министрам — энергетики, строительства и главе МЧС.

«Несколько раз докладывал Хуснуллину Марату Шакирзяновичу, доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Поэтому вся необходимая помощь нам оказывается», — сказал он.

По словам губернатора, правительство страны оперативно отреагировало на запросы региона: в Белгород уже доставлено 30 мощных мобильных генераторов, дополнительные топливозаправщики и оборудование для котельных.

Глава региона пояснил, что не может раскрывать все технические детали и точные адреса ремонтных работ, так как ВСУ внимательно анализируют публикации.

Именно соображениями безопасности он объяснил отсутствие подробных репортажей на некоторых федеральных каналах, добавив, что для власти сейчас важнее «физическая результативность», а не медийный охват.

Несмотря на сложную обстановку и угрозу повторных обстрелов, аварийные бригады работают в круглосуточном режиме. Гладков заверил жителей, что федеральный центр полностью вовлечен в ситуацию и держит процесс восстановления на контроле.

ВСУ обстреляли Белгород в ночь на 6 февраля.