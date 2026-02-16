В Пхеньяне торжественно открыли улицу в честь бойцов, принявших участие в освобождении Курской области от ВСУ. Об этом сообщило ЦТАК .

Улицу Сэбель («Новая звезда») построили в престижном районе Хвасон. В церемонии открытия принял участие глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Он разрезал красную ленту и передал членам семей погибших военных ордера на жилплощадь.

На улице возвели группу монументальных архитектурных сооружений, в том числе жилые дома, коммерческие и сервисные объекты, а также общественные здания. Агентство отметило, что комплекс передает настрой народа КНДР сохранить историю подвига бойцов, отдавших жизни за освобождение Курской области.

Глава Северной Кореи контролировал процесс строительства на всех этапах. Он назвал открытие улицы волнующим моментом и отметил, что завершение проекта стало символом блестящей жизни военнослужащих.

Ранее южнокорейский депутат Ли Сон Гвон предположил, что преемницей Ким Чен Ына станет его дочь. Сейчас ей около 12-13 лет.