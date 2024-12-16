Документальный фильм «Исцеление» об участниках СВО показали в Подмосковье

Серия кинопоказов о героях СВО в рамках проекта «Смотри. Знай. Думай!» завершилась в Подмосковье. Последним фильмом цикла стала картина Вячеслава Гузя «Исцеление», которую посмотрели более 300 школьников и студентов из 15 городских округов Московской области.

«В рамках проекта ребята посмотрели пять настоящих, не всегда простых, но очень важных документальных фильмов фестиваля „RT.Док: Время наших героев“. Это ленты о российских бойцах технической разведки, артиллеристах, военных корреспондентах и изобретателях, которые собирают дроны-камикадзе. Все зрители остались под сильным впечатлением», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Картина «Исцеление» — это истории украинских военных, которые сдались в плен, а затем приняли решение воевать на стороне России. В фильме показывают тренировки и короткие передышки бойцов, когда они делятся своими переживаниями и новым видением на происходящее. Многие хотят перевезти в Россию свои семьи.

Вячеслав Гузь говорит, что хотел передать не только факты, но и чувства тех, кто оказался на передовой.

Один из героев фильма — боец с позывным «Немо» из Харьковской области. Он перешел на сторону российской армии в 2023 году после того, как попал в плен. Говорит, что попал на бойцов, которые сохранили в нем достоинство воина. Таких историй в картине — множество.

Фильм «Исцеление» и другие картины фестиваля RT.Док «Время наших героев» доступны в бесплатном онлайн-кинотеатре rt.doc.