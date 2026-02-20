Российская армия сохранила превосходство над Вооруженными силами Украины практически во всех аспектах. Об этом говорится в докладе Разведывательного управления Пентагона, подготовленном для конгресса США.

«Превосходство России в наземных войсках позволяет ей вести непрерывные наступательные операции в высоком темпе», — отметили авторы документа.

Согласно оценкам ведомства, армия России обладает преимуществом в артиллерийских и ракетных системах, а также в логистике. Кроме того, российские войска превосходят ВСУ в возможности формирования новых подразделений и защиты сил в тыловых районах.

По состоянию на декабрь 2025 года Россия сохраняла общее преимущество по ключевым боевым показателям. Украинская армия, в свою очередь, испытывает трудности как с количеством систем противовоздушной обороны, так и с истребителями F-16.

Ранее солдаты ВСУ взорвали переправу в Днепропетровской области. Таким образом они хотели избежать отправки личного состава на боевую задачу.