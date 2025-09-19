Догонял и бил в спину: ВСУ специально добивали дроном-камикадзе мирную жительницу в ДНР
РИА «Новости»: беспилотник ВСУ целенаправленно бил по мирной жительнице в ДНР
Украинские боевики беспилотником намерено добили мирную жительницу населенного пункта Шандриголово в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости».
С помощью кадров наблюдательного дрона удалось зафиксировать, как украинский дрон-камикадзе догоняет женщину и бьет ее в спину. Затем на пострадавшую сбросили боеприпас при попытке заползти в соседнее здание
Российский военный рассказал, что боевик ВСУ в одном из домов захватил женщину с ребенком в заложники и использовал их как живой щит. При попытке бегства он ранил одного военного, который остался с ребенком, а второй повел женщину в сторону ВС России.
«Но по дороге в женщину прилетел дрон. Потом второй — по бойцу. Потом „сбросник“ и опять в женщину», — отметил он.
Боец добавил, что как только ВС России вошли в населенный пункт, ВСУ начали без разбора обстреливать все дома, несмотря на оставшихся внутри мирных жителей. По состоянию на вечер 17 сентября пострадавшая женщина была жива.
Ранее ВСУ казнили мирного жителя в Красноармейске.