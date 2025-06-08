Британский наемник ВСУ во время штурма снял собственную гибель на нашлемную камеру GoPro. Кадры опубликовал Telegram-канал Military Theme Z .

На кадрах видно, как украинские штурмовики высаживались из бронетранспортера и занимали позицию в лесу. Предположительно, где-то на окраине одного из населенных пунктов.

В какой-то момент по группе ВСУ открыли огонь из стрелкового оружия. Камера упала на землю. Ее забрал, вероятно, российский военный. В этот момент на камеру попала кепка уничтоженного наемника, на которой были шеврон с британским флагом и кровь.

«Англосакс записал на GoPro собственную гибель. Пришел за чужими жизнями, а нашел свою смерть», — написали под видео авторы канала.

И потом иронично добавили, что спонсор такой «поездки» британца «туристическое агентство „Нечего шастать по русской земле“».

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», украинские штурмовики попали в засаду в Донбассе. Британского наемника уничтожили выстрелом в голову бойцы 255-го мотострелкового полка. Ликвидирована вся группа ВСУ.

Ранее в Белгородской области обнаружили тело испанского наемника из ВСУ.