Дочь бойца СВО похоронила отца, а спустя полгода получила странное письмо от Минобороны

Семья участника СВО из Коми узнала, что он не погиб, а может находиться в плену

В Коми дочь участника СВО получила письмо от Минобороны, в котором сообщили, что ее отец не погиб, а может находиться в плену. Родственники похоронили солдата полгода назад, рассказал Telegram-канал Baza .

Мужчина подписал контракт с Минобороны в октябре 2024 года. В ноябре он отправился в свое первое боевое задание в Кругляковку и больше на связь не выходил.

В декабре дочери сообщили, что ее отец погиб — на него упал дрон. Тело военного доставили в Коми, после опознания и процедуры ДНК семья похоронила родственника.

Спустя пять месяцев дочери пришло письмо от Министерства обороны, в котором указано, что ее отец жив и может находиться в плену. Девушка позвонила в воинскую часть, где служил отец. Выяснилось, что военнослужащий числится пропавшим без вести. Письмо от Минобороны датировано 10 декабря, однако родственники уверяют, что получили его в мае.

Военные забрали письмо без объяснений. Девушка не исключает, что письмо могли прислать мошенники.

В Россию 10 июня вернулась еще одна группа военнопленных согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле 2 июня.