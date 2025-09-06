Добровольцы бригады «Север-V» российского Добровольческого корпуса обнаружили и уничтожили более 10 украинских ударных беспилотников над территорией Луганской Народной Республики. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе подразделения.

Бойцы зафиксировали массовый пролет дронов в сторону крупных российских городов во время дежурства. Им удалось ликвидировать более десяти аппаратов типа АН-196 Лютый.

«Уничтожили в бою более 10 БПЛА АН-196 „Лютый“ — дрон-камикадзе увеличенной дальности», — уточнили в пресс-службе.

Стоимость каждого такого аппарата составляет около 200 тысяч долларов. Этот украинский беспилотник разработан КБ Антонов в 2022 году на основе иранского Шахед-136.

Он несет 50 килограммов взрывчатки и имеет заявленную дальность около 1000 километров.

Ранее стало известно, что российские разработчики провели успешные стендовые испытания лазерной установки проекта «Посох», способную прожигать сталь за доли секунды. Украинские БПЛА «Лютый» называли приоритетной целью для этой установки.