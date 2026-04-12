Добровольцы Роскосмоса поздравили россиян с Пасхой из зоны СВО

«Поздравляем с этим светлым праздником и хотим от лица всех сказать: победа будет за нами!» — заявили бойцы.

В составе диверсионно-разведывательной штурмовой бригады имени святого благоверного князя Александра Невского сегодня несут службу 57 добровольцев — выходцев из ракетно-космической отрасли. Среди них — 41 участник всероссийского мотоклуба «Ночные волки».

Пресс-служба Минобороны сообщала, что в блиндажные храмы подразделений группы войск «Центр» привезли Благодатный огонь.

Также военнослужащим 25-й армии группировки войск «Запад» доставили пасхальные яйца и куличи прямо на передовую с помощью беспилотников. Угощение приготовили военные повара мотострелкового полка, а войсковой священник его освятил.