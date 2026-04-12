Благодатный огонь доставили в зону СВО

В блиндажные храмы подразделений группировки войск «Центр» доставили Благодатный огонь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военнослужащие на передовой встречают праздник Светлой Пасхи с особой духовной радостью. Для бойцов на линии боевого соприкосновения прибытие святыни из Иерусалима стало важным событием, укрепляющим веру и моральный дух.

В подземных храмах, оборудованных прямо в расположениях, состоялись праздничные молебны. Командиры и рядовые бойцы смогли зажечь свечи от частицы священного пламени и помолиться о своих близких.

Ранее Минобороны сообщало, что бойцы 25-й армии группировки войск «Запад» доставляют пасхальные яйца и куличи на передовую с помощью дронов. Повара мотострелкового полка приготовили их, а войсковой священник освятил.

Заместитель командира полка по тылу с позывным Обзор отмечал, что Пасха — домашний и семейный праздник, позволяющий бойцам хотя бы ненадолго почувствовать себя дома.