Добровольцам отрядов БАРС группировки войск «Днепр» вручили госнаграды

В тыловом районе зоны спецоперации наградили добровольцев отрядов БАРС группировки войск «Днепр». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«В тыловом районе проведения специальной военной операции состоялась торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград добровольцам из состава отрядов БАРС группировки войск „Днепр“, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что наградили военных, выполнявших сложные боевые задачи на одном из участков СВО на протяжении длительного времени. Им вручили госнаграды и медали «Воин-доброволец».

В Минобороны отметили, что добровольческие подразделения полностью интегрировались в общую систему управления войсками группировки «Днепр». Их бойцы действовали наравне с другими воинскими частями.

Ранее глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вручил государственные награды семьям погибших участников спецоперации. Все награждения состоялись посмертно.