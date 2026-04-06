Глава Солнечногорска вручил госнаграды семьям участников СВО

Церемония передачи государственных наград семьям погибших военнослужащих состоялась 3 апреля в Солнечногорске. Посмертно вручены ордена и медали за мужество и героизм при исполнении воинского долга.

В Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска прошла церемония вручения наград родственникам погибших бойцов. В ней приняли участие представители местной власти, военного комиссариата, духовенства и общественных организаций, а также семьи погибших.

Награды присуждены указами президента России. Родным передали четыре ордена Мужества, две медали «За отвагу», медаль «За храбрость» II степени, медаль «За боевые отличия» и медаль «Участнику специальной военной операции». Все награждения состоялись посмертно.

Глава округа Константин Михальков подчеркнул значимость подвига погибших военнослужащих.

«Мы чтим тех, кто проявил высшую степень мужества и самопожертвования. Их имена останутся в истории округа и в памяти жителей. Эти награды — знак признания подвига и уважения к героям», — сказал он.

Слова поддержки семьям также выразили представители военкомата, депутаты и участники ветеранского сообщества. Отдельное внимание уделили духовной помощи, которую оказывают семьям и военнослужащим.

Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска продолжает работу с участниками операции и их близкими. Обратиться за поддержкой можно по адресу: улица Красная, дом 22а, первый этаж торгового центра «Солнечный».