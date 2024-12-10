Доброволец из Химок Егор Ченюк доставил в зону СВО гуманитарный груз

Лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк совместно с волонтерами из Химок отвез более десяти тонн гуманитарного груза военнослужащим и мирным жителям. Предметы первой необходимости отправили в госпитали Луганской Народной Республики, а также нуждающимся в Курскую и Белгородскую области.

Ранее Егор Ченюк принял участие в организации сбора гуманитарного груза в детском спортклубе «Чемпион Химки», школе «Наследие» и подведомственных детских садах. Присоединился к помощи и медицинский центр «Арфамед». Всего более полутора тонн предметов первой необходимости удалось собрать совместными усилиями.

«Нашим ребятам, находящимся там, нужно буквально все. Поэтому в посылке: медикаменты, вещи первой необходимости, продукты питания, тепловые пушки, и, конечно, детские письма, как весточка из дома, которая будет греть души военнослужащих», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Представители химкинского отделения «Боевое братство» и сотрудники «ХимСпаса» также приняли участие в передаче гумгруза. Они собрали свыше восьми с половиной тонн самого необходимого.

«Мы регулярно собираем и отвозим гумпомощь для наших бойцов и мирных жителей. Совершили уже более двадцати поездок. В этом нам очень помогает администрация Химок и лично глава округа Дмитрий Волошин. При поддержке руководителя муниципалитета нам регулярно выделяют транспорт для поездок», — поделилась представитель «Боевого братства» Ирина Каика.

Всего с начала спецоперации из Химок отправили более 300 тонн гуманитарной помощи. Это стало возможным благодаря усилиям местных активистов, муниципальных депутатов, общественников и неравнодушных жителей.

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