Доброволец из Балашихи отправился освобождать Донбасс по примеру своего деда

В Московский областной пункт отбора граждан на военную службу Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе продолжают прибывать добровольцы, готовые подписать контракт и служить Родине. Один из них поделился своей личной историей, которая стала для него мощным стимулом к этому шагу.

Молодой человек решил продолжить семейные традиции, потому и заключил контракт на службу.

«В годы Великой Отечественной войны мой дедушка освобождал Донецк, получил боевую награду. Потом он освобождал Одессу. Дослужил до конца войны. Для меня это большая мотивация», — рассказал доброволец.

Центр спецподготовки «Витязь» предоставляет всестороннюю поддержку каждому желающему поступить на военную службу. Здесь можно пройти медицинское освидетельствование, оформить необходимые документы, получить юридическую консультацию и открыть банковский счет. Предусмотрены услуги по оформлению справок о полагающихся льготах и выплатах, а также первичное обучение для тех, кто только начинает свой путь в армии.

Такая комплексная поддержка создает комфортные условия для будущих военнослужащих и помогает им уверенно делать шаг в новую жизнь. Понимание важности каждого солдата и его роли в общей победе становится основой для формирования сильного и сплоченного коллектива.

Кроме того, бойцы, заключившие контракт на военную службу, могут рассчитывать на различные меры социальной поддержки, что делает службу более привлекательной и безопасной для них и их семей.

Для получения дополнительной информации о работе Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе можно посетить сайт контрактмо.рф или обратиться по телефонам: +7 (498) 732-80-47; +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram); +7 905 775-40-30; +7 (905) 775-40-90.