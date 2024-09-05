Добровольческий отряд создадут в Белгородской области для защиты региона

Минобороны сообщило о подготовке добровольцев отряда «Барс-Белгород»

Фото: РИА «Новости»

В Белгородской области началась подготовка добровольцев отряда «Барс-Белгород». Формирование займется защитой региона, сообщила пресс-служба Минобороны.

Добровольческий отряд создают в связи с ростом напряженности, угрозой населению Белгородской области со стороны ВСУ и постоянными обстрелами приграничных районов.

В задачи формирования входят оборона и охрана социально значимых объектов, борьба с беспилотникам, обеспечение режима контртеррористической операции, а также выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами врага.

Минобороны показало кадры подготовки добровольцев.

«Подготовка организована от легкого к сложному: выполняются стрельбы из стрелкового оружия, метание боевых гранат, ведение огня с открытых и закрытых огневых позиций», — рассказали представители МО.

Накануне украинские боевики атаковали Шебекинский городской округ. Двое мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

Идея на грани хохмы. Зачем бизнесу отслеживать рождаемость и к чему это приведет

Воробьев рассказал о достижениях Подмосковья в сфере детской медицины

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

«Через 10-15 лет не будет спортсменов». Психолог из Мытищ подала в суд на главу МОК

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте