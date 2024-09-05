Добровольческий отряд создадут в Белгородской области для защиты региона
Минобороны сообщило о подготовке добровольцев отряда «Барс-Белгород»
В Белгородской области началась подготовка добровольцев отряда «Барс-Белгород». Формирование займется защитой региона, сообщила пресс-служба Минобороны.
Добровольческий отряд создают в связи с ростом напряженности, угрозой населению Белгородской области со стороны ВСУ и постоянными обстрелами приграничных районов.
В задачи формирования входят оборона и охрана социально значимых объектов, борьба с беспилотникам, обеспечение режима контртеррористической операции, а также выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами врага.
Минобороны показало кадры подготовки добровольцев.
«Подготовка организована от легкого к сложному: выполняются стрельбы из стрелкового оружия, метание боевых гранат, ведение огня с открытых и закрытых огневых позиций», — рассказали представители МО.
Накануне украинские боевики атаковали Шебекинский городской округ. Двое мирных жителей получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.