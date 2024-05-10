«Доброе дело» должно быть во всем. Волонтеры Подмосковья привезли очередной гуманитарный груз в ДНР | 360°

Эксклюзив 10 мая 2024, 13:00 «Доброе дело» должно быть во всем. Волонтеры Подмосковья привезли очередной гуманитарный груз в ДНР Волонтеры «Доброго дела» доставили гумпомощь в ДНР Телеканал «360»

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Склад гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции в Донецкой Народной Республике содержит все необходимое для фронта. Грузы сюда доставляют волонтеры Подмосковья в рамках акции «Доброе дело». О том, что больше всего пользуется спросом, рассказал военкор 360.ru Антон Шестаков.

На складе не только выдают гуманитарную помощь бойцам, но и сами военные привозят с позиций те или иные вещи, которые по определенным причинам им не нужны на позициях.

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«У всех разные задачи, кому-то что-то не нужно. И чтобы там не пропадало это зря — они привозят это сюда и оставляют для своих сослуживцев. И те так же приезжают и вместе с гуманитаркой забирают», — рассказал Антон Шестаков.

Особой популярностью на складе пользуются хвостовики для снарядов, которые используются на коптерах. Они крепятся к задней части снаряда, чтобы при сбросе он не петлял и не вилял в воздухе. Также востребованы у военных и «накольники», которые крепятся к передней части боеприпаса и детонируют при соприкосновении с землей.

«Гвоздь программы — рыболовные сети, которые крайне необходимы на фронте для наших бойцов. При помощи них ловят вражеские дроны и беспилотники. И это, пожалуй, пользуется самым большим спросом сейчас», — подытожил военкор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил семьи бойцов СВО за поддержку военных.

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