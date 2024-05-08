«Спасибо вам!». Андрей Воробьев поблагодарил семьи бойцов СВО за поддержку военных | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 21:47 «Спасибо вам!». Андрей Воробьев поблагодарил семьи бойцов СВО за поддержку военных Андрей Воробьев встретился с семьями бойцов СВО из Подмосковья

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Одна из крайне важных задач правительства Московской области — обеспечение поддержки участников специальной военной операции, а также членов их семей. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время встречи с военными, поблагодарив их за самоотдачу.

Глава региона подчеркнул, что в Подмосковье — самые легендарные воинские подразделения.

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«И всегда крайне важна поддержка семей. Я хотел поблагодарить семьи, которые присутствуют здесь сегодня на этом мероприятии, детей, которые также нашли возможность прийти. Знаю, что никто так не поддерживает, никто так не ждет, никто так не помогает, как те, кто присутствуют в зале и в вашем лице все члены семьи. Спасибо вам!» — указал Воробьев.

Одна из жен бойцов СВО также поблагодарила военнослужащих, которые находятся на передовой и защищают интересы Родины. Она рассказала, что ее муж — ветеран Чеченской войны. Когда началась спецоперация он вместе с боевыми товарищами отправился на фронт.

«Я еще хотела бы, позвольте, поблагодарить командира — позывной „Избушка“ — Андрей Николаевич. Спасибо большое вам, что вы вернули моего мужа домой в целости и сохранности. „Малыш“, „Самара“, „Топаз, Царь“, „Дельта“, они сейчас там. Ребята, мы с вами, с вами Бог, самая главная победа действительно будет за нами, потому что с нами Бог. Спасибо вам и низкий поклон», — поделилась жена военнослужащего.

Сами бойцы СВО поблагодарили правительство региона за поддержку и пожелали успехов своим товарищам, которые на передовой защищают интересы России.

«Самую большую благодарность искренне хочу выразить славному Русскому народу, который в нужный момент сплотился в единое целое и единым кулаком бьет фашистскую нечисть на рубежах нашей Родины. Спасибо большое!» — подчеркнул военнослужащий.

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