Депутат Шеремет предложил Западу открыть второй фронт против нацистов на Украине

Западным страны, во главе которых стоят здравомыслящие правящие элиты, следовало бы подумать над открытием второго фронта против нацистского режима, возродившегося на Украине. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Как это уже делали их мужественные предки, и плечом к плечу вместе с Россией добить возродившуюся желто-синюю фашистскую чуму нашего столетия», — пояснил он.

Несколькими днями ранее Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца покаяться за разжигание украинского конфликта и поставки вооружений ВСУ.

«После обстрелов наших мирных городов нацистский режим Зеленского может спасти только капитуляция, а вот Шольцу стоит покаяться перед Россией и ее народом за поставки оружия и разжигание конфликта», — подчеркнул парламентарий.