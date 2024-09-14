«Добить желто-синюю фашистскую чуму». Западу предложили открыть 2-й фронт против нацистов

Депутат Шеремет предложил Западу открыть второй фронт против нацистов на Украине

Фото: РИА «Новости»

Западным страны, во главе которых стоят здравомыслящие правящие элиты, следовало бы подумать над открытием второго фронта против нацистского режима, возродившегося на Украине. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Как это уже делали их мужественные предки, и плечом к плечу вместе с Россией добить возродившуюся желто-синюю фашистскую чуму нашего столетия», — пояснил он.

Несколькими днями ранее Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца покаяться за разжигание украинского конфликта и поставки вооружений ВСУ.

«После обстрелов наших мирных городов нацистский режим Зеленского может спасти только капитуляция, а вот Шольцу стоит покаяться перед Россией и ее народом за поставки оружия и разжигание конфликта», — подчеркнул парламентарий.

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