Западным страны, во главе которых стоят здравомыслящие правящие элиты, следовало бы подумать над открытием второго фронта против нацистского режима, возродившегося на Украине. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Как это уже делали их мужественные предки, и плечом к плечу вместе с Россией добить возродившуюся желто-синюю фашистскую чуму нашего столетия», — пояснил он.
Несколькими днями ранее Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца покаяться за разжигание украинского конфликта и поставки вооружений ВСУ.
«После обстрелов наших мирных городов нацистский режим Зеленского может спасти только капитуляция, а вот Шольцу стоит покаяться перед Россией и ее народом за поставки оружия и разжигание конфликта», — подчеркнул парламентарий.
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