«До клиента так и не доехал». Во Львове военкомы обманом мобилизовали курьера

Пленный Климишевский сообщил, что его мобилизовали во время доставки круассанов

Украинский военнопленный Петр Климишевский рассказал, что его мобилизовали, когда он доставлял круассаны во Львове. Подробностями он поделился с РИА «Новости» .

По его словам, он работал курьером, доставлял еду. В один из дней к нему подъехал «бусик», как на Украине называют микроавтобусы, на которых передвигаются сотрудники ТЦК.

«Дверкой стукнул, я упал с велика, меня забрали, погрузили в этот бусик вместе с сумкой. В сумке была доставка круассанов. До клиента так я и не доехал», — рассказал пленный.

Климишевский отметил, что военкомы его обманули. Они пообещали ему просто обновить информацию в базе и не мобилизовать из-за здоровья. У мужчины имеются проблемы с венами, плохая циркуляция крови «типа варикоза», поэтому имеются ограничения по физической нагрузке. Кроме того, он перенес операцию на желудке.

Ранее пленный боец ВСУ Александр Сычугов рассказал, что мобилизационный ресурс на Украине сильно истощился, а потери личного состава на передовой очень высокие.