Украине предрекли новый Майдан

Депутат Рады Шевченко: Украину ждет Майдан из-за требований к жителям по свету

Фото: РИА «Новости»

На Украине произойдет новый Майдан из-за совета властей к жителям закупать дорогостоящее энергооборудование на фоне проблем со светом. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Евгений Шевченко.

Ранее представитель ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк призвал местные домохозяйства начать закупку оборудования стоимостью до 4 тысяч долларов. По его словам, в течение прошлых лет украинцы сильно не доплачивали за свет.

«Вероятно, нас ждет новый Майдан. Еще более разрушительный и более беспощадный. Полный крах экономической стабильности станет триггером для этого. Пока мы живем за счет западной помощи», — написал депутат.

Шевченко задался вопросом, что произойдет с теми, кто не сможет выкупить оборудование и напомнил, что такие решения властей противоречат нормам рыночной экономики, при которых зарплаты жителей страны несопоставимы с высокими тарифами на энергетику.

Днем ранее стало известно, что жители пяти областей Украины из-за повреждений объектов энергетики лишились света.

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