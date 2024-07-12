ДНР передала Виктории Нуланд розу из осколка западного снаряда

Советник главы ДНР Гагин: в Госдеп доставили выкованную из снаряда розу

Экс-заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд передали розу, выкованную из запущенного по Донецку снаряда. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, его процитировало РИА «Новости» .

Стальную розу из-западного боеприпаса отправили по почте в июне. Из-за этого снаряда погибли мирные жители Донецка, напомнил Гагин. Советник главы ДНР также направил вместе с розой обращение, в котором призвал американских политиков прекратить поставлять ВСУ вооружение.

Он отметил, что для завершения боевых действий и эскалации конфликта Западу следует перестать финансировать Украину.

«Роза дошла до госдепа. Как сообщает служба доставки, подарок для Виктории Нуланд доставлен», — подчеркнул Гагин.

Советник главы ДНР добавил, что розу пришлось отправить на предыдущее место работы Нуланд, так как ее адреса нет в свободном доступе.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ применили химическое оружие. Дроны сбросили опасные вещества на военных на Волчанском и Липцевском направлениях.