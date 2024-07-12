ДНР передала Виктории Нуланд розу из осколка западного снаряда
Советник главы ДНР Гагин: в Госдеп доставили выкованную из снаряда розу
Экс-заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд передали розу, выкованную из запущенного по Донецку снаряда. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, его процитировало РИА «Новости».
Стальную розу из-западного боеприпаса отправили по почте в июне. Из-за этого снаряда погибли мирные жители Донецка, напомнил Гагин. Советник главы ДНР также направил вместе с розой обращение, в котором призвал американских политиков прекратить поставлять ВСУ вооружение.
Он отметил, что для завершения боевых действий и эскалации конфликта Западу следует перестать финансировать Украину.
«Роза дошла до госдепа. Как сообщает служба доставки, подарок для Виктории Нуланд доставлен», — подчеркнул Гагин.
Советник главы ДНР добавил, что розу пришлось отправить на предыдущее место работы Нуланд, так как ее адреса нет в свободном доступе.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ применили химическое оружие. Дроны сбросили опасные вещества на военных на Волчанском и Липцевском направлениях.