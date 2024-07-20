Днепр для ВСУ назвали границей между жизнью и смертью

Сальдо: для ВСУ в Херсонской области Днепр стал границей между жизнью и смертью

Для действующих на Херсонском направлении украинских боевиков река Днепр превратилась в границу между жизнью и смертью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, практически ежедневно течение реки выбрасывает трупы боевиков ВСУ на правый берег.

«Все их бессмысленно отправляли на атаку левого берега Херсонщины. Но в итоге они закономерно сложили головы. Сами боевики все чаще сдаются в плен, потому что понимают тщетность действий украинского командования на Херсонском направлении», — написал Сальдо.

Губернатор призвал боевиков добровольно сдаваться в плен, чтобы спасти свои жизни и вернуться домой.

Ранее Сальдо выразил уверенность, что уход украинских военных из правобережной части региона является неминуемым событием. Он напомнил, что Херсонская область является частью Российской Федерации по Конституции.