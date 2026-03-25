Дмитрий Маликов захотел написать музыку к фильму о Герое России Ярашеве

Народный артист Дмитрий Маликов заявил, что намерен написать музыку к будущему фильму, посвященному подвигу Героя России Сергея Ярашева, который оборонял позицию в Гришино в Донецкой Народной Республике на протяжении 68 дней. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости» .

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах создания полнометражной картины, посвященной Ярашеву. По данным источника агентства, работать над фильмом начнут весной 2027-го.

«Я всегда готов написать музыку к хорошему фильму. Мне это было бы интересно», — ответил Маликов на соответствующий вопрос журналистов.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении Ярашеву звания Героя России. Военнослужащий в одиночку оборонял рубежи у Гришино. Сейчас боец находится на лечении в столичном госпитале. Ранее Пушилин заявил Путину, что солдат лишился обеих ступней в результате обморожения.