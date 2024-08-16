Для жителей Курской области организовали ПВР в поездах

Старовойт: для 2,4 тыс. жителей Курской области организовали ПВР в поездах

Фото: РИА «Новости»

В железнодорожных поездах организовали пункты временного размещения для 2,4 тысячи жителей Курской области. Как сообщило РИА «Новости», об этом рассказал министр транспорта России Роман Старовойт.

«Были предоставлены дополнительные железнодорожные составы, в том числе для размещения временно перемещенных лиц (из Курской области — прим. ред.), на 2,4 тысячи человек», — уточнил он.

Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку захвата территории в Курской области. Их продвижение смогли остановить.

По данным Минобороны, Украина уже потеряла в регионе более 2800 боевиков и множество техники, в том числе 41 танк и 40 бронетранспортеров.

Для обеспечения безопасности местных жителей в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.

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